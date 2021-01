Art-thérapeute diplômée de la Faculté de Médecine François Rabelais, Tours.





Vous trouverez à l'adresse indiquée ci-dessous une version numérique de mon mémoire de fin d'études intitulé : "Art-thérapie et SIDA. Une expérience d'art-thérapie à dominantes photographie, collage et écriture auprès de personnes séropositives".



http://issuu.com/justine_gallois



Mes compétences :

Art-thérapie

Arts plastiques

Arts visuels et images fixes