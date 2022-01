Mercédès WICKEL

En découvrant la sophrologie, j'ai compris que les ressources dont on a tant besoin étaient en chacun de nous, dans notre corps si souvent oublié voire nié au profit du mental . Et oui ! Cela passe par l'écoute du corps, la respiration, la pensée positive et être acteur de sa vie et par le fait d'utiliser les événements passés (mauvais ou bons) et d'en faire une force...



Les ressources dont on a besoin pour se sentir mieux et avoir une pensée positive sont en chacun de nous !



Pourquoi ça marche ?

Le cerveau ne fait pas la différence entre « ce qui est, ce qui a été et ce qui sera ».



Par exemple, en vous imaginant dans un endroit paisible, vous programmez votre corps et votre mental à la détente, vos muscles se dénouent, votre corps se relâche.



Le nom de la "sophrologie" est inspiré des racines grecques :



SOS = sérénité, harmonie.

PHREN = esprit, conscience.

LOGOS = science, étude.



Ce qui donne la définition étymologique : " Etude de l'harmonie de la conscience ".