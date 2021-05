Mercier NTOULOULOU

Je suis à l'écoute d'opportunité, actuellement en poste en tant que DESSINATEUR/PROJETEUR au Projet de construction de Poste de Contrôle Unique Frontalier PCUF de Ntam entre le la frontière du Congo et le Cameroun. Je suis prêt à recevoir vos propositions de Poste. Merci



Mes compétences :

Autocad

Google Sketchup

Construction

Surveillance, contrôle et coordination des travaux

Etudes qualitatives et quantitatives

Bâtiment

Jeux et Internet

Microsoft Office (word,Excell,Powert point, Publis

Travaux publics