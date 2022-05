Méryl BAUMERT

Après avoir aidé mon conjoint à créer son restaurant, je souhaite à nouveau me challenger sur le terrain. De nature dynamique, organisée et persuasive je sais m’adapter facilement et rapidement à une nouvelle structure. Mes diverses expériences m'ont apprises énormément sur la manière de négocier, elles m’ont donné le goût du challenge, le besoin d’atteindre ses objectifs et la capacité de fidéliser ses clients dans le temps.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint