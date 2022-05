Méryl BERTRAND

Actuellement étudiante en Master 2 Majeure Marketing, Spécialité International Business sur le campus de l'ESSCA (Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers) à Shanghai, je recherche activement un stage de fin d'étude d'une durée de 6 mois minimum à partir de Janvier 2015..



Ayant beaucoup voyagé, je m'adapte rapidement à tous les environnements et je suis assidue dans mon travail. Mon sens du relationnel , ma motivation et mon dynamisme à chaque épreuve sont des atouts que j'aimerais donc mettre à disposition d'une entreprise.



Particulièrement volontaire, j'aurai à coeur de me former afin d'être opérationnelle le plus vite possible. Travaillant souvent en équipe, à l'école comme lors de mes jobs étudiants et stages précédents, je n'aurai aucun problème à collaborer avec les autres personnes travaillant avec moi.







Mes compétences :

Conseil

Communication

Marketing

Gestion de projet

Management