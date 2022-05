Pierre-Emmanuel IWEINS

De retour d’un semestre d’études à Hong Kong, je suis en troisième année à l’ESSCA (école de commerce) sur le campus de Boulogne Billancourt.



Dès juillet 2013, je vais me spécialiser en Finance en 4ème année dans le cadre de mon Master 1, pour ensuite me tourner vers la Corporate Finance en Master 2 lors de ma 5ème année.

Cette formation, entièrement en anglais, vise à développer des compétences managériales et financières poussées dans le domaine de la finance d’entreprise ainsi qu’à nous préparer à des métiers du contrôle de gestion, contrôle interne ou encore de l’analyse financière.



Aussi, je suis actuellement à la recherche d'un stage de 6 mois à partir de juillet 2013 dans le département financier d'une entreprise principalement en contrôle de gestion (mais ouvert à des stages en contrôle interne, comptabilité, analyse financière, risk management, audit).



Mes compétences :

Access

Word

Adobe After Effects

Powerpoint

TOEFL

Permis de conduire

Excel

TOEFL ITP

Français

Anglais courant

Adobe première

Allemand scolaire

Adobe Photoshop CS6