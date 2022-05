Meryl DELPECH

Diplômée d'un BBA Corporate Finance à HEC MONTREAL puis d'un Msc International Finance à HEC PARIS et du GREM de la Wisconsin School of Business, j'ai fait le choix de quitter la finance d’entreprise et de mettre mes compétences au service de l'événementiel et du monde du spectacle. Surtout, la doctrine de HEC Paris m'a fortement inspirée : APPRENDRE A OSER.

C’est ainsi que Roller Girl Hôtesses est née. Un clin d’œil à 14 années de patinage artistique sur glace en compétition, au Fun des années 70, et la glamour attitude des année 60 grâce aux fameuses bottines blanches à 4 roues.





Mes compétences :

Danse Classique

Entrepreneuriat

Evénementiel