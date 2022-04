Combinant présence internationale et expertise locale, nous apportons des réponses adaptées et rapides aux besoins spécifiques de chacun de nos partenaires. Rechercher, identifier et sélectionner des talents ; transférer et développer des compétences sont autant d’objectifs qui nous permettent d’établir un lien avec nos clients et de les accompagner dans leurs projets. ManpowerGroup a réalisé en 2015 plus de 10 000 recrutements en CDD CDI.



Aujourd’hui, Manpower propose deux lignes de services organisées distinctement : Manpower Conseil Recrutement pour tous les besoins en recrutements permanents et Manpower Référence Intérim pour les besoins de flexibilité. Manpower Conseil Recrutement se compose de 70 Cabinets de recrutement, implantés dans les plus grandes villes de France et animés par 250 consultants.



Consultante en Recrutement au sein de Manpower Conseil Recrutement, je recrute sur l'ensemble des Alpes Maritimes et la Corse sur tous secteurs d'activité en CDI et CDD avec un attrait particulier pour tous les recrutements en comptabilité (entreprise et cabinet).



N'hésitez pas à me faire parvenir votre CV à l'adresse : helena.delpech@manpower.fr ou à me contacter au 04 93.95.39.10.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet http://www.manpower.fr/



