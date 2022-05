Méryl GEMO-LAUWERS

Bonjour,



Je suis psychologue de la FPT, mise à disposition de la Mission Locale de Ouest Provence (accompagnement global des jeunes en situation d'insertion professionnelle (emploi, formation, aide au logement, à la mobilité...) et jeunes de la Maison des adolescents 13 Nord.

Je propose aussi des groupes de régulation des pratiques et de réflexion sur des thèmes divers aux professionnels de la structure.



J'ai été psychologue à domicile pendant quelques mois, activité m'ayant permis de proposer une prise en charge aux personnes à mobilité réduite (soin palliatif, maladie, handicap, personnes âgées, grossesse... ) ou ne souhaitant pas se rendre dans un cabinet (enfants et adolescents); dans un rayon de 40 km autour de Salon-de-Provence... dans la continuité des missions que j'effectuais comme salariée en E.P.H.A.D. et association d'Hospitalisation à Domicile.



Depuis novembre 2015, je suis aussi praticienne EMDR accréditée par l'association EMDR France-Europe, thérapie que je propose au sein des structures Mission Locale et MDA 13Nord.



Mes compétences :

Ecoute