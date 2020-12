Nathalie LETESSIER

Psychologue et formatrice, diplômée de l'Université Catholique de l'Ouest, d'Angers ( DESS de psychologie clinique).



Expérience dans le domaine de la protection de l'enfance, et auprès de personnes porteuses de handicap. Participation à la formation de travailleurs sociaux et d'étudiants du secteur paramédical.



Mes compétences :

Animation de groupes

Bilan d'orientation

Conduite d'entretien

Accompagnement et soutien psychologique

Bilan psychologique