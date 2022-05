Méryl TESTÉ

Je suis actuellement en poste au sein de la société Veoprint entant que Chargé de Webmarketing, après avoir obtenu mon master 2 de l'école de commerce Sup Career.

J'ai été, durant mes 2 dernières années d'étude, en alternance ce qui m'a permis de connaître rapidement le milieu du travail et acquérir de l'expérience, tout en le conciliant les projets de groupes et le travail scolaire en parallèle.



Pourquoi le web ? Un peu par hasard au début puis avec un fort intérêt maintenant ! J'y travaille et je souhaite y rester pour plusieurs choses ; c'est un secteur en évolution constante qui nécessite une veille régulière des nouveautés, passionnant et qui réveille la geek en moi !



Mes compétences :

E-commerce

Web 2.0

SEO

Community management

Emailing

SEM

Webmarketing

UX

Marketing