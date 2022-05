Méryll CAUSSE

Diplômée d'un master 2 en finance, je suis contrôleur de gestion depuis 3 ans.



Mes compétences sont :

- la gestion budgétaire

- la création d'outils de gestion

- l'animation de formations

- EXCEL, VBA, IBM COGNOS



Je suis dynamique, sérieuse et pragmatique. Je suis une personne sur qui on peut compter, qui a les pieds sur terre et le sens pratique. Je m’investis dans tout ce que j’entreprends. J’ai un bon relationnel et j’apprécie le travail en équipe.



Mes compétences :

Microsoft Office

Visual Basic

Animation de formations

Cognos

Gestion budgétaire