Méryll ROMIUM

HelioPhyt, société créée en 2015, propose ses services dans la mise en place d'essais phytopharmaceutiques. Située entre Tours et Chinon dans la région centre, l'unité, agréée BPE a la possibilité de réaliser des études sur grandes cultures, arboriculture, viticulture et cultures légumières. Les essais mis en place en plein champ (screening, homologation ou appuis aux ventes) ont le principal but de fournir des données fiables.

La société est caractérisée par la qualité de ses services, sa réactivité ainsi que sa rigueur.