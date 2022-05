Merzouk TIFRAOUI

Développeur web et front end maîtrisant parfaitement angular 2/4/5/6-react js-vuejs et le full stacks JS MEAN/MERN sous la plateforme nodejs+express+mongodb.

je dispose aussi de la maîtrise de php5 et 7 ansi que mysql



Mes compétences :

Chimie

Physique

Physique Chimie

CSS3

PHP 5 et 7

MYSQL (SQL , MSQLi , PDO)

DRUPAL 7 et 8

PHPstorm

Netbeans

Eclipse

Dreamweaver CC

Photoshop CC

Illustrator CC

Indesign CC

Matlab

suite Office

HTML 5

JavaScript

Vue js

Angular 2/4/5/6

React JS