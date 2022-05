Meschac BOKAMA LAPONGO,

Project Manager, ATECOM kinshasa RDC

Poste actuel,Project manager ATECOMsarl Lubumbashi.

Poste précédent Officer project management ATECOM sarl.

École: Université du CEPROMAD

Expert dans mes domaines des spécialités, je privilégie une approche de management participatif vouée à la recherche et maximisation des résultats de l'entreprise, pour satisfaire mon employeur et touts les participants du système de production. En effet muni d'excellences aptitudes managériales liées en mon expérience à combiner les opérations et de communiquer l'esprit d'entreprise..........



Mes compétences :

Stratégie