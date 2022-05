Mesmin AZILINON

MANAGER Banques & Microfinances





Doté d’une formation en économie et en affaires internationales option : banque et finances, mes compétences sont axées sur le management des entreprises financières et bancaires.



Je capitalise à ce jour 15 années d'expérience bancaire en Afrique à divers postes de Responsabilité au sein d'importantes structures.



Je dispose d'une forte capacité Managériale, d'une expérience en Corporate et Retail Banking, en microfinance ainsi que d'une bonne connaissance en gestion des Risques et en conformité.