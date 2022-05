Messaoud BELAIDI

20 ans d'expérience dans le monde du retail, de la mode et du prêt à porter.

Leader de proximité, pro actif et force de proposition, j'applique et fait appliquer la stratégie globale de l'entreprise afin de garantir la croissance et la rentabilité de mon centre de profit tout en favorisant la symétrie des attentions: veiller au bien être collaborateurs et apporter du bonheur aux clients.



Mes compétences :

Vente

Management

Mode

Distribution

Développement commercial

Microsoft Word

Microsoft Excel

Merchandising

Training