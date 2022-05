Messaoud BELARIBI

Je me nomme Messoud BELARIBI,agé de 63 ans, agronome de formation, en retraite depuis plus de trois ans. J'ai toujours enseigné entre autre à l'Institut de technologie forestière ITEF de Batna (pendant plus de 30 ans)et en paralelle a l'Institut d'Hygiène et Sécurité IHS de batna comme enseignant associé durant vingt années universitaires consécutives; c'est durant cette période que j'ai pris goût à la "gestion du risque" et à la sécurité dans le travail par une formation en première post- graduation et une participation active à vie de l'Institut jusqu"à mon départ en retraite. Ce parcours et ma passion pour la sécuriié explequent en grande partie mon activité actuelle comme formateur en hygiène et sécurité au sein d'une école privée



