Messaoud BENAMIRA

Docteur en Chimie physique et chimie analytique de Paris-Centre, spécialité matériaux-électrochimie. J’ai acquis une solide expérience dans le domaine des caractérisations physico-chimiques des matériaux élaborés (MEB/EDS, DRX, DRX-HT, XRF, ATG/ATD, SIMS, Spectrométrie de masse et échange isotopique) ainsi que les caractérisations électriques et électrochimiques des matériaux. Mon stage de Master 2 au sein de L’Institut Français du Pétrole ainsi que mon stage d’ingénieur m’ont permet d’avoir une première expérience dans le domaine de la pétrochimie.