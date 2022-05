Messaoud SELATNIA

Je suis un ingénieur génie civiliste, possédant 15 ans d'expérience dans le domaine de la voie ferrée en tant qu'ingenieur tracé et voie, j'ai réalisé beaucoup d'études de tracé pour des lignes nouvelles et aussi des études de RVB, aussi j'ai gérer des équipes topographique dans le projet du métro d'Alger.

Aussi je suis l'un des référents du logiciel BENTLEY RAIL TRACK.

Aussi j'ai une bonne connaissance des normes UIC,EN et IN



Mes compétences :

Referent en BENTLEY RAIL TRACK

Expert trace de voie

Topographie