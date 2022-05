Messaoud TEWFIK

COMPÉTENCES :



- Maîtrise d’œuvre d’exécution : (Collectifs et individuels)

- Mise au point et contrôle des prestations dans le respect des pièces écrites et des plans

- Contrôle de la conformité des plans transmis par le B.E.T (Viaduc, Passage Supérieur & Inférieur, Dalot & Buse, Mur de soutènement en pieux et Micro-pieux, Mur en Contrescarpe, Cadre Spécial, Rétablissement routier / Hydraulique / Terrassement)

- Interprétation des documents cartographiques, topographiques et cadastraux.

- Remplir les bases de données informatiques suite aux relevés topographiques pour déterminer le terrain naturel

du tracé.

- Modification/Conception des plans "Génie civil / architecture / topographie / Signalisation / Terrassement &

Hydraulique / phasage des travaux ", selon les besoins du chantier.

- Suivi et gestion de la chronologie des ouvrages.

- Schéma d'éclairage général/système de vidéosurveillance.

- Gestion des X-Ref & Présentations (Layout) « AutoCad »

- Volumétrie 3D des différentes structures et bâtiments relatifs au projet.

- Gestion des interférences relatives au projet.

- Préparation des métrés.

- Mise à jour des plans multi réseaux (Electricité, Fibre Optique, Eclairage, Camera de

Surveillance, Réseaux AEP).

- Aménagement de la base vie.

- AS-Built.



MAITRISES :

- AutoCad

- Covadis (moyen)

- ArchiCad

- ArtLantis

- Photo plus, Magix,

- Pack Office/Visio

- LANGUES : Arabe lu et écris – Français lu et écris – Anglais lu et écris

- Permis de conduire B



