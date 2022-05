Messaoudine COMBO

Intervention en Conception et Assistance Technique Sur Grands Projets Auprès des clients Grands Comptes (Banque et Assurances) dans le développement et la Maintenance de Logiciel. Méthodologie Agile, Expertise technique Mainframe.

Passionné aussi de développent Personnel, de Marketing, du Coaching et du Conseil en management, je développe aussi des activités commerciales pour la formation professionnelle avec un centre de formation.

On veut développer notre réseau d'intervenant sur toute la France.

On recherche actuellement des personnes qui souhaitent travailler en tant que Agent Commercial Indépendant

(formation, Accompagnement et intégration gratuite assurée), rémunération très intéressante.

Si c'est votre cas, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe et notre réseau de Consultant et Conseillers.

A disposition pour tout complément.

E-mail : messcombo@yahoo.fr

Portable :06.95.49.47.98



Mes compétences :

Networking

Développement informatique

Conception-rédaction

Test unitaire

Analyse technique

Expertise technique

Méthode agile

Conception fonctionnelle