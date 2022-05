TWINS OILS & Raw Commodities est une entreprise de négoce de produits café,cacao et noix de cajou aussi les autres commodités telles que le ciment, le sucre, le riz...

Nous sommes spécialisés dans la mise en rélation entre fournisseurs et acheteurs et avons de très bonnes rélations avec notre eventail de fournisseurs d'une part et d'acheteurs d'autre part pour ces différents produits précités.



Mes compétences :

Adaptabilité

Relationnel

Analyse financière