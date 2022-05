Messerschmitt CHRISTIANE

Merci de me rendre visite, je suis ravie de vous recevoir sur mon profil.

J'ai hâte de consulter le votre pour mieux vous connaître.

Laissez moi vos messages et vos suggestions.

A bientôt !

Amicalement



Christiane



Mes compétences :

Gestion

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Assurance qualité

Homeopathie

Management

Gestion des stocks

Techniques de vente

Pharmacie

Point of Sale

Business Development

Conflict Resolution

Project Management

Quality Management Systems

Large Companies

Merchandising

Oncology

Support