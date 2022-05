à l'écoute d'opportunités dés début d'octobre



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

LAN

Cisco

WAN

Firewall

Téléphonie sur IP

VPN

SIP

VMware

Telnet

Secure Shell

OSPF (Open Shortest Path First)

MySQL

Linux

LAN/WAN > VLAN

IP Telephony

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

CCNA

C++

C Programming Language