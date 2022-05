Bonjour,



Administrateur systèmes avec plus de 3 ans d'expérience à Paris, j'ai également prouvé ma capacité d'adaptation en occupant des postes d'expert produit (Solution propriétaire et d'automation de tâches), et consultant Microsoft Azure (Certifié Exploitation et Architecture).



En septembre 2019, j'ai suivi ma compagne sur l'île de la Réunion. Après une période d'auto-entrepreneur, je cherche maintenant à mettre mes qualités (rigueur, autonomie, sens de l'analyse, esprit d'équipe) au service d'une entreprise ambitieuse à la Réunion, ou en Métropole (télétravail).



Nathan Millescamps



Mes compétences :

Adapatabilité

Perseverent

Windows Serveur

Réseaux

Virtualisation

ITIL

Travail en équipe

Rigoureux

Système d'information

Microsoft Azure