Metaform OSE

Metaformose, Conseil, et Organisme de formation en management, communication, bureautique, informatique

www.metaformose.org



PRESENTATION

La société a pour objet la promotion des activités de conseil et de formation auprès des entreprises, des institutionnels et d'autres organismes de formation. Nous organisons des séminaires et formations inter et intra-entreprise.

Nous conseillons les entrepreneurs pour développer les compétences des managers et des salariés par des audits en entreprises, des accompagnements personnalisés et des formations professionnelles ajustées aux besoins réels des collaborateurs.

Notre équipe de collaborateurs s’impliquent pleinement dans le développement des activités Metaformose, le conseil aux entreprises, la gestion et le suivi des dossiers.



ACTIVITE

Notre expertise couvre les champs d'activités suivants :

MANAGEMENT

• Management d’équipe, Recrutement, Gestion du changement, du temps, des conflits, Entretien professionnel, Animation de réunion

COMMUNICATION

• Prise de parole en public, Ecrits professionnels, Prospection téléphonique, Accueil téléphonique et physique, Basiques de la communication, Promotion de l’image de l’entreprise, Acquisition des compétences de tuteur formateur

COMMERCE

• Techniques de commercialisation, Administration d’un secteur de vente, Agencement des magasins

BUREAUTIQUE

• Pack Office : Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Acces, certification Tosa et travail collaboratif : SharePoint et Project.

INFRASTRUCTURE SYSTEME, RESEAU ET BASE DE DONNEES

• Windows Server 2016, PowerShell, System center, Exchange, virtualisation, SQL, Oracle

SECURITE ET CLOUD

• Microsoft Azure, Office 365, Cybersécurité, RGPD

DEVELOPPEMENT

• Java, développement Web, Framework, ASP.NET, HTML, CSS, MVC

PAO CAO DAO

• Photoshop, Illustrator, Indesign, Autocad



Renseignements : mfo@metaformose.org

Plus d'information sur notre site : Array



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Formation de cadres en entreprise

Management d'équipes

Formation professionnelle continue

Conseil en communication