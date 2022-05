Metalplast INDUSTRIE

La Société METAL PLAST INDUSTRIE situé à Boulevard HEDI NOUIRA, Sidi Abdelhamd Sousse, est une entreprise industrielle spécialisées dans :

* La création, conception et fabrication des moules et d' outillage.

* La maintenance des moules

* L' usinage de précision.

* la transformation du plastique par injection





METAL PLAST INDUSTRIE est équipés par des nouveaux Équipements à commande numérique très modernes et complets, conjugués à une main d' oeuvre qualifiée, garantissant l' exportation à des clients de renommé internationale.



Avec un constant souci d' innovation, La société METAL PLAST INDUSTRIE suit une politique d' investissement volontariste pour renouveler régulièrement ses immobilisations. METAL PLAST INDUSTRIE compte se distinguer par la présentation des solutions innovantes aux besoins de ces clients et par l' amélioration de son savoir faire.











L' unité flexible de METAL PLAST INDUSTRIE, faisant partie d' un groupe de société, Groupe ZIMOTA, est actuellement en mesure de :

* réaliser et exécuter les projets les plus complexes.

* garantir la précision.

* fournir un service complet à temps.

* Donc nous somme en mesure d' assurer une meilleure QUALITE