Metayer DAVID

18 ans d'expérience professionnelle au sein de diverses études de notaires.

4 ans d'expérience au sein de la Direction juridique d'un établissement public.

Plusieurs conférences et formations animées depuis plus de 10 ans (thèmes : la VEFA dans le secteur protégé et dans le secteur libre, acquérir et vendre un immeuble d'entreprise, les montages immobiliers complexes, l'organisation collective de la propriété tels que la copropriété ou la volumétrie, la domanialité publique, le droit de l'urbanisme, les financements des opérations complexes, les contrats de la construction etc.)

Plusieurs articles et publications parues sur les sujets suivants : PC valant division et lotissement, la responsabilité du vendeur au regard de l'amiante, la réforme de la propriété publique.



Mes compétences :

Droit immobilier privé et public

Droit des ensembles immobiliers complexes

Fiscalité immobilière

Organisation collective de la propriété

Droit de la construction

Droit immobilier

Droit de l'urbanisme