Métayer PATRICE

De formation comptable (DESCF), j'ai intégré une société d'édition de logiciels. Formateur, consultant puis adjoint d'une équipe, ce cursus m'a permis de développer un fort relationnel auprès des clients.



L'avant-vente a révélé en moi la dimension commerciale et m'a conduit au poste d'ingénieur commercial.



Ayant de véritables convictions commerciales, à la fois dans l'approche client mais également dans le suivi et l'exploration d'un marché, j'aspire de nouveau à animer une équipe.



Organisé, dynamique, pragmatique et faisant preuve de leadership, je saurai développer la réussite collective.



Mes compétences :

Connaissance marché logement social (Rh, finances,

Procédure d'appel d'offres

Connaissance des marchés (EPIC, consulaire, etc.)

Etude et réalisation PAC sur des marchés de niche

Capacité d'analyse des besoins client

Animation d'une équipe

Tenue comptabilité EURL (comptabilité, fiscalité)

SIRH