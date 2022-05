Metenani ZINEDDINE

En charge de la stratégie et du développement réglementaire, développement clinique des médicaments plasmatiques et issus de la biotechnologie.

Je contribue à la gestion et suivi des demandes d'essais clinique en France, je

participe à la constitution, et coordination de dossiers réglementaires tant auprès de l'AFSSAPS que de l'EMA et de la FDA (Europe et USA). Je suis également en charge de la veille réglementaire et concurrentielle dans un périmètre international, à la pointe de l'actualité pharmaceutique et scientifique.



Mes compétences :

Pharmacie

Stratégie réglementaire

developpement clinico-reglementaire

CMC