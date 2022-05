Methamem YASSINE

Depuis sa création la Société BIG INDUSTRIE (Services et Prestation d’Etude et de Construction), s’est investie dans la réalisation des grands chantiers en Tunisie. Son personnel a acquis, sur le terrain, une expérience majeure.



• L’entreprise BIG INDUSTRIE (ex UIE 1993 & ex DELTA SPEC 2002), est crée en 2012 sa première vocation est la réalisation des projets industriels dans le secteur privé et public.



• BIG INDUSTRIE est devenue l'entreprise privilégiée des grandes sociétés nationales.



• Spécialisée dans le domaine de montage et maintenance Industriel en Tunisie, notre société a participé dans la réalisation des plus grands projets industriels (STEG, SOMOCER, ONH...).





• Notre personnel a acquis une bonne expérience dans divers domaines (mécanique, soudure, chaudronnerie, charpente, tuyauterie, électricité …).





• BIG INDUSTRIE dispose d’une gamme la plus étendue en matériel de soudure, outillage de chantier et poses des conduites.