Methnani GHASSEN

Je suis Ingénieur mécanique avec une expérience diversifiée de 5 ANS, commençant par un poste de qualité production et client, durant 4ans à DAV VALEO Tunisie, suivi par un poste chef d'équipe qualité à LEONI SOUSSE et actuellement j'ai intégré le domaine de la plasturgie dans le groupe RPC Bramlage à la recherche de développer encore plus mes compétences techniques avec un poste qualité client avec le groupe d'entreprise SOMFY (composants techniques).



Durant mon expérience, j'ai développé mes compétences dans l’industrie d'automobile et de la plasturgie en matière de gestion de la Qualité avec maîtrise des outils qualité PDCA FTA, QRQC, 8D, Pilote des chantiers SPV (chantier Stop Scrap) + Muda Hunting,Gestion communication et traitement des réclamations Clients, à savoir, Renault, volkswagen et groupe SOMFY.



Sans oublier l’aspect managérial qui a enrichi ma polyvalence avec le management des Auditeurs qualité (Coaching et encadrement d'un effectif de 8 Agents Qualité et 14 Agents de contrôle produit).



Mon esprit d‘équipe, mon fort dynamisme ainsi que ma capacité d’auto-apprentissage m‘ont toujours aidé pour atteindre les objectifs fixés.



En effet, mon expérience ainsi que mes objectifs professionnels m'encourage pour aller de l'avant dans ma vie professionnelle.



Mes compétences :

Norme ISO/TS16949

PDCA- Factor tree analysis

Dessin technique

8D

AMDEC/FMECA

Plasturgie

Statistique

Contrôle qualité

Gestion de la qualité

Amélioration continue

TPM

QRQC

Lean Manufacturing

5S

Plan de surveillance qualité

Minitab

Moldflow

Câblage automobile (processus de fabrication).