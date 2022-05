Metivet RODOLPHE

_________

EXPERTISE



Maîtriser le concept architectural au service d'un réseau homogène et clairement identifiable.

11 ans d'expérience

COMPÉTENCES CONCEPTUELLES



Conception graphique et logotypes

Rédaction et réalisation de guides de normes architecturales et chartes enseigne

Design Mobilier

Mise au point technique de concept - compréhension de l'idée pour lui permettre de prendre forme

COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES



S’assurer de la faisabilité des propositions créatives d’un point de vue technique et réglementaire

Garantir le respect du concept architectural dans son application et assurer son évolution

Elaborer les plans d’implantation de l'esquisse à l'APD EXE

Encadrer une équipe de projeteurs et de responsables travaux

Assurer le relationnel avec les clients et les prestataires

Suivre les dossiers administratifs (mairies, ABF, SDIS, etc.)

Réaliser les DCE et la sélection des entreprises

Gérer les délais et les coûts en accord avec le planning commercial et les budgets

S’assurer de la bonne exécution des travaux

Organiser les opérations de réception et suivre les levées de réserves

INFORMATIQUE



Microsoft Office, Adobe Creative Suite, Autodesk AutoCAD, Microsoft Project



