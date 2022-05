Camerounais d'origine, titulaire d'un baccalauréat en technique administrative, avec plus de 5 ans en assistant administratif, maîtrise parfaite des rouages de l'archivage documentaire, la gestion des projets, du sujet a la mise en oeuvre.

Parfaite maîtrise des travaux administratifs. Mon objectif est de contribué a l'émergence des entreprises et me faire une carrière.