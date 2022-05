Métrologie TRESCAL SA

Nous recherchons pour nos laboratoires de RUNGIS, VENDOME, TOULOUSE, ARRAS, TOULON, CHATELLERAULT, BORDEAUX , GRENOBLE, LYON, AIX, METZ, RENNES et BREST des:



TECHNICIENS METROLOGUES (H/F)



Domaines concernés:

-électrique

-acoustique et température

-dimensionnel

-physique

-accélérométrie et vitesse



Vous serez chargé(e) d’assurer des prestations de vérification et d’étalonnage d'instruments de mesure en laboratoire ou sur sites clients.



-Formation type Bac+2 DUT Mesures Physiques ou BTS TPIL/CIRA et/ou Bac+3 Licence Professionnelle en métrologie

-Expérience en laboratoire COFRAC et/ou sur sites clients serait un plus



Rémunération selon profil + mutuelle + tickets restaurant + participation / intéressement + CE



Merci d'adresser votre candidature à recrutement.france@trescal.com



Mes compétences :

Métrologie

Instrumentation