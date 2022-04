François PECHMEJA

Le service client a gagné une place pré-

pondérante dans l’organisation hiérarchique d’une

entreprise. Différentes études ont prouvé à maintes

reprises son influence dans la vie du client et dans

sa perception du service rendu. Très sollicités, les services clients sont à mi-chemin entre les exigences

des clients et l’impératif de performance qui

irrigue l’entreprise. Une qualité médiocre des services clients est reconnue comme une cause majeure

de la désaffection de la clientèle. plus que jamais,

le client est roi, et c’est donc un des éléments qui

contribue le plus à la satisfaction vis-à-vis d’une