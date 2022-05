Metrotest MAROC

Nous avons l’honneur de vous présenter notre laboratoire METROTEST

Cree depuis 2013, Metrotest est un parmi les grands laboratoires de métrologie au Maroc, sa mission principale c’est d’effectuer des prestations en laboratoire et sur site en étalonnage des instruments de laboratoires.



METROTEST dispose Des moyens humains et matériels sont appropriés pour accomplir efficacement l’ensemble de nos engagements.

Un matériel performant doté d’une maintenance et d’un suivi approprié.

Nous intégrons en permanence les nouvelles technologies et méthodologies au sein de notre laboratoire.



METROTEST est bien entendu à votre entière disposition pour tout complément d’informations.