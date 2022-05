Metz PASSERELLES ET COMPÉTENCES

Convaincus que la situation économique et sociale dans le monde peut durablement s'améliorer grâce à l'engagement de chacun et aux liens tissés entre les hommes, les membres de l'association Passerelles & Compétences, reconnue d'intérêt général, participent activement à la promotion du bénévolat de compétences. http://www.passerellesetcompetences.org



Passerelles et Compétences est une association qui met en œuvre le bénévolat de compétences au service des associations du secteur solidaire.



Le bénévolat de compétences apporte aux associations l'aide ponctuelle de bénévoles ayant des compétences professionnelles reconnues pour résoudre des problématiques spécifiques pour lesquelles l'association ne dispose pas de ressources en interne.



Toutes nos missions sont compatibles avec une activité professionnelle à temps plein :

- 80% de nos bénévoles exercent une activité professionnelle.

- 68% des bénévoles ont une charge familiale

- il y a autant d'hommes (54%) que de femmes



Pour chaque mission, une disponibilité est négociée en fonction des disposition du bénévole.

Dans l’hexagone P&C aujourd'hui c'est :

- 4460 bénévole en vivier

- 985 associations référencées

- 1677 missions réalisées

- Une équipe interne de 170 passerelles (bénévoles)

- 13 antennes



Votre contact à Metz : metz@passerellesetcompetences.org



Si vous avez l'élan d'oeuvrer au développement de Passerelles & Compétences en Lorraine et de sa mission sociétale de promotion du bénévolat de compétences, tout en faisant partie d’une équipe aux valeurs fortes, n'hésitez pas à répondre ou partager cette offre à vos amis !



