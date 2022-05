Metzinger LAURIANNE

LMCP : le partenaire de votre développement commercial



« La prospection, une étape indispensable pour votre développement commercial"

elle est également la 1ère image de crédibilité et de sérieux véhiculé au nom de votre entreprise.



Externaliser vos actions de prospection présente de nombreux avantages : vous bénéficiez d’une ressource experte et opérationnelle pour mener vos actions sans avoir besoin d’embaucher ou de former un collaborateur.



LM Conseil & Prospection: une offre sur mesure en fonction de vos besoin en terme de prospection et gestion commerciale externalisée

Vous avez besoin accroître votre chiffre d’affaires?

N’hésitez pas à me contacter afin que nous définissions ensemble votre stratégie commerciale pour 2016.



après 15 années d’expériences professionnelles dans le domaine de la Gestion commerciale au sein d’environnements nationaux et internationaux comme Aventis, DHL Express, Bosch Packaging services, Agito Médical, Mars Chocolat, j’ai voulu donner un nouvel élan à ma carrière en mettant à profit tous les bénéfices acquis durant mon parcours.



Mes atouts sont l’autonomie dans la gestion du travail, l’aisance téléphonique et en face à face, la capacité d’adaptabilité et de flexibilité face à chaque environnement de travail.



J’accompagne les entreprises désireuses d’externaliser leur service commercial que ce soit pour des raisons stratégiques ou financières. Mes interventions sont personnalisées, je m’adapte à chaque secteur d’activité, à chaque business modèle.



je vous propose de réaliser différentes missions commerciales à votre profit et en votre nom :



- > Management

- > Conseil et stratégie

- > Accompagnement

- > Prise de RDV

- > Prospection Téléphonique

- > Gestion Commerciale & Administrative (gestion de portefeuille clients, organisation de séminaire , réunion d’information et rappels)

- > Relance



VOS AVANTAGES :

- pas d'embauche à plein temps

- Réduction des charges

- Adaptation à vos besoins

- à la demande ou pour une certaine durée

- une liberté pour vous concentrer sur vote cœur de métier



COMMENT :

-suivant vos consignes

- Après définition d'un cahier des charges

- Une téléprospection de client à votre profit

- un bilan à chaque opération, à chaque mission



Pour commencer à travailler avec nous, c’est simple.



Notre contrat de mission est souple et s’adapte :

- A votre stratégie commerciale et vos besoins

- A votre secteur professionnel

- A la saisonnalité de votre activité

- A votre budget

- Au contenu de la mission



Nous indiquons :

- Les éléments mis à disposition pour optimiser la prospection et gestion commerciale

- Le temps de prospection dédié en faveur l’entrepris

- Le taux horaire, le montant forfaitaire et le pourcentage des commissions en fonction du secteur d’activité

- La durée du contrat

- Les clauses de confidentialité à respecter



Mes compétences :

Word – Excel – Powerpoint

Outlook

Navision

ERP

As 400

sociable