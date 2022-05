Meunier Geffroy CÉLINE

Forte d'une formation et d'une expérience solide dans le domaine du tourisme et de la relation client, j'évolue actuellement dans le secteur du tourisme d'affaires M.I.C.E (meeting incentive congress event).



Après une expérience de plus de 3 ans pour le groupe Hôtelier SLIH en tant que commerciale Groupe dans le secteur du BtoB, je dispose d'une bonne aisance relationnelle et un accompagnement personnalisé dans l'accueil et l'organisation des événements et projets avec une réelle volonté de mettre ma bonne humeur, mon dynamisme et ma rigueur au service de mes clients.



Actuellement en poste en tant que Commerciale Chargée des Ventes Entreprises pour le Stade Pierre Mauroy, je reste à votre écoute pour vos futurs évènements d'entreprise.



Mes compétences :

Tourisme

Chargé de clientèle

Loisirs

Création de projets

Commercial

Prise de contact

Développement

International