Meunier MARC

Le bijoutier-joaillier Marc Meunier CONÇOIT vos bagues, bracelets, colliers, broches en utilisant l’or, l’argent, le platine souvent agrémentés de pierres précieuses. Il crée, transforme ou restaure les pièces que vous lui confiez.



La passion (travail) du bijoutier-joaillier Marc Meunier commence par une première ébauche de la pièce avec dessins et calculs en tenant compte des contraintes techniques et financières. Grande journée porte ouverte le 05 et le 06 Décembre 2014 ,l'ailier ouvre ses portes venez nombreaux je vous attends pour faire connaissance



Mes compétences :

Rigueur

Joaillerie

Créativité

Création

Bijouterie