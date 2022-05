Meven MOISAN

Ingénieur mécanique (UTC Compiègne), je suis actuellement en formation pour reconversion professionnelle.



Très intéressé par le domaine des énergies - notamment les énergies renouvelables - je suis une licence professionnelle Assistant et Conseiller en Énergie Électrique et Renouvelable (ACTEER) au sein de l'IUT de Rennes.



J'ai par ailleurs travaillé 2 ans en Autriche et maîtrise ainsi l'Allemand et l'Anglais.

J'ai ainsi eu l'occasion de les pratiquer quotidiennement dans le cadre de projets internationaux.



Mes compétences :

AUTOCAD 2010

Conception mécanique

Planification de projet

Gestion de la relation client

Organisation

Autonomie

Travail en équipe

Gestion de projet