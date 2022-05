Ingénieur dans le domaine de l'IAO et du PLM: (AMOA /MOE, déploiement de solution PLM, définition de méthodologies et processus d'officialisation...), je suis à l'écoute du marché et ouvert aux différentes opportunités de carrières qui pourraient m'être proposées.



Mes compétences :

Plm

Vpm

3dcom

Gestion de projet

Catia v5

Conduite du changement