Bonjour,

Je me présente, je m'appelle Meye DOUKANSSI, j'ai 25 ans avec une expérience de 3 ans dans le domaine de la QHSE. Lors des missions effectuées dans diverses entreprises, j'ai pu réaliser l'analyse environnementale du site, l’élaboration de dossiers ICPE de sites, ainsi que l'évaluation des risques professionnels des postes. Puis au sein d’un siège d’un grand groupe français, j’ai été chargé de mission où je conseillais plus de sites dans le monde en matière de sécurité d’environnement. De plus, ayant déjà travaillé au sein de laboratoires d’analyses environnementales, j'ai pu aborder la maîtrise des risques chimiques, les différentes techniques de traitement des déchets aqueux mais également comment appliquer la réglementation REACH et la gestion des risques chimiques.

Au cours de ces différentes missions, mes employeurs ont reconnu mes qualités d'autonomie, d'esprit d'équipe et d'adaptabilité face aux situations rencontrées.

Si vous avez des questions en ce qui concerne mes domaines de compétences, alors n'hésitez pas à me contacter car je serai ravi de pouvoir vous être utile.





Mes compétences :

Sociable

Autonome et persévérant

Esprit d'équipe

À l'écoute d'autrui et empathique

Veille réglementaire

AMDEC

Audits internes

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard