Meyer BENLOULO

Riche d'une double compétence dans les systèmes/réseaux et le consulting ERP.

Cela me permet d'appréhender plus aisément les aspects techniques et système lors de l'implémentation d'ERP.



Je participe à de nombreux projets d'implémentation de l'ERP Sage X3 dans le secteur Bancaire, Négoce, Immobilier, Télécommunications, etc. pour le compte des MGE (Moyennes et grandes entreprises)en France et à l'international.

Les différents phases auquelles j'interviens sont : l'étude de cadrage, la concéption détaillée, la réalisation des différents paramétrages, les formations utilisateurs, la conduite au changement et l'assistance post démarrage.



Je suis principalement spécialisé dans les modules Finance, Achat et superviseur.



Ayant un bon relationnel client, une bonne connaissance du produit et du métier, un esprit d'équipe et une rigueur dans la conduite de mes projets.



Afin de compléter et d'enrichir mes compétences, j'ai suivi divers formations CEGOS sur la trésorerie, la consolidation des comptes et la gestion de projet.



