Meylan MARY

De formation commerciale - CFC de gestionnaire de vente dans la papeterie et l’accessoire automobile - je suis actuellement en formation dans le marketing et la communication.

Je recherche de nouvelle opportunité de développer mon potentiel professionnel dans un domaine dynamique et créatif.

Ayant peu d'expérience dans le marketing je suis ouverte à toutes offres de stages pour enrichir ma formation.



Mes compétences :

Créative

dynamique

Méthodique

Sociable