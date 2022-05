Meziane LIMAM

Bonjour et bienvenue sur ma page Viadeo.

Je suis à la recherche de stage de fin d'études pour mon master 2, je vise le domaine de l'eau (Hydrologie fluviale, aménagement des eaux...)

Je vous parle de mes formations antérieures.

Actuellement, je suis en master 2 Aménagement et Gestion Intégrée des Ressources Environnementales à l'université de Caen.

Je suis titulaire d'un Master 2 Ingénierie et Géosciences du Littoral à l'université de Caen.

D'un Master 1 Océanographie Physique et Bio-Géo-Chimique à l'université d'Aix-Marseille.

D'une licence Sciences de la Mer et d'Aménagement du Littoral, délivré par l'École Nationale Supérieur des Sciences de la Mer et de l'Aménagement du Littoral ( d'Alger).



Mes compétences :

Ingénierie du littoral

Hydrologie