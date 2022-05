Meziti MINA

Diplômée en psychologie clinique, je choisis de compléter ma formation par un master ressources humaines.

Je mets également mes compétences de formateur au service d'associations et d'établissements scolaires et de formation.

Aujourd'hui, je suis en charge du recrutement , de la gestion des effectifs et de la gestion de différents projets dans un établissement de santé comptant plus de 1000 agents.



Mes compétences :

Gestion de projet

Maintien dans l'emploi

Droit public

Pédagogie

Didactique/

Recrutement

Ressources humaines

Psychologie

Formation