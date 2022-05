Responsable de la communication à l'ASDER, Espace info Energie de Savoie, je fais partie d'une équipe de 23 salariés. Je conçois les supports de communication (papier, web) pour les différents publics de l'ASDER : particuliers en recherche d'information et de conseils sur les questions énergétiques (économies d'énergie, rénovation ou construction de logements performants thermiquement, installation d'énergies renouvelables, éco-consommation...), collectivités locales (accompagnements de projets et de politiques Energie/Climat) et candidats aux formations spécialisées de notre centre de formation. Je participe aussi à la conception et promotion des programmes d'animation mis en place pour sensibiliser le public.